Mark Gurman winkt ab: Kein Apple-Event am 16. März

Apple wird kein Event am 16. März abhalten, sagt zumindest Mark Gurman, der als außerordentlich gut über Apples Pläne informierter Fachmann gilt. Der Termin des 16. März war gegen Ende der Woche aus asiatischen Kreisen ins Gespräch gebracht worden. Dennoch sind Produktstarts im März nach wie vor durchaus möglich.

Apple wird am 16. März kein weiteres Event abhalten, darauf hat sich nun der bekannte Apple-Experte und Redakteur bei der Agentur Bloomberg Mark Gurman festgelegt.

Narrator: There won’t end up being one https://t.co/SVAdtzfjqz — Mark Gurman (@markgurman) February 20, 2021

Er traf diese Aussage auf dem Kurznachrichtendienst Twitter in Reaktion auf Spekulationen, die es zuvor um ein Event am 16. März gegeben hatte, Apfelpage.de berichtete. Dennoch könnten durchaus neue Produkte von Apple im März kommen.

Kommt ein neues iPad Pro per Pressemitteilung?

Im vorigen Jahr war das iPad Pro 2020 am 18. März angekündigt worden, allgemein wurden in der Vergangenheit häufig neue Produkte wie etwa iPads im März vorgestellt. Ein neues iPad Pro könnte Apple allerdings auch im Rahmen einer Pressemitteilung auf den Markt bringen. Das selbe gilt ebenfalls – wenn nicht sogar in noch größerem Maße – für ein neues iPad Mini, das abgesehen von einem leicht größeren Display ohne große Neuerungen kommen dürfte.

In welchem Rahmen indes die ebenfall.s in Bälde erwarteten AirTags präsentiert werden, bleibt offen. Es wäre eine kleinere Überraschung, würde sich Apple für deren Launch die erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit durch ein Event entgehen lassen.

