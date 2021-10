Home Apps Makro-Modus lässt sich ab iPhone 8 oder höher nutzen: Halide macht es möglich

Apple stellt jedes Jahr im neuen iPhone eine neue Kamera vor und liefert für das aktuelle Modell auch exklusive Features aus. Im iPhone 11 Pro war das Deep Fusion und Night Mode, für das 12 Pro gab es Apple ProRAW und für das iPhone 13 Pro gibt es ProRes Video und den Makromodus. Letzteres lässt sich nun auch mit Drittanbieter-Apps wie Halide realisieren. Die Entwickler haben nun mit Version 2.5 ein äußerst interessantes Update bereitgestellt.

Halide Mark II in Version 2.5

Halide Mark II zählt zu den leistungsstärksten Foto-Apps, die man im App Store laden kann und ist primär für Nutzer interessant, die nicht jährlich zum neuen iPhone greifen. Dies gilt besonders für dieses Jahr, denn Halide bringt einen Makromodus mit – der sich ab einem iPhone 8 oder höher nutzen lässt.

„Neuronaler Makromodus“ soll den Unterschied machen

Damit die Ergebnisse auch auf einem iPhone 8 brauchbar sind, implementieren die Macher hinter Halide noch einen neuen Bildalgorithmus, Neuronaler Makro getauft. Dabei macht sich nach erfolgter Aufnahme ein „leistungsstarker KI-basierter Verbesserungsprozess“ ans Werk, um das maximal Mögliche an Details aus den Nahaufnahmen herauszuholen. Die Macher versprechen damit, dass die Aufnahmen nach der digitalen Vergrößerung noch saubere und scharfe Kanten aufweisen. Im hauseigenen Blog gehen die Macher detailliert darauf ein, wie das in der Praxis funktioniert. Wichtig ist dabei zu wissen, dass die gezeigten Bilder allesamt mit einem iPhone 12 Pro aufgenommen worden sind:

Wir finden das Bild absolut beeindruckend. Es sind schön viele Details zu sehen, aber vor allem die Kantenschärfe ist wirklich ein Highlight. Doch wir sehen das Update auch mit gemischten Gefühlen und das liegt nicht an Halide: Denn Halide zeigt einmal mehr, dass der Makromodus von Apple eher eine Verbesserung seitens der Software und weniger der Hardware ist. Demzufolge hätte Apple diesen Modus auch ohne Probleme zumindest auf das iPhone 12 Pro bringen können.

Update ist kostenfrei

Das Update ist für alle Bestandskunden grundsätzlich kostenfrei und alle wichtigen Funktionen lassen sich in der Basisversion auch kostenfrei nutzen. Ein Groß der interessanten Funktionen bekommt man jedoch in der Pro-Version, wozu es verschiedene Tarifmodelle gibt. Einerseits kann man sich die Lifetime-Version für 49,99€ kaufen oder jährlich im Abo 12,49€ ausgeben. Grundsätzlich sehen wir Apps im Abo kritisch, doch hier können wir eine Empfehlung aussprechen: Schnelle Updates, regelmäßig neue Funktionen sowie Liebe zum Detail sorgen zumindest bei uns für ein gutes Gefühl bei diesem Abo.

Last but not least noch eine Information: Wer Halide damals für 3,49€ im App Store gekauft hatte, konnte im vergangenen Jahr kostenfrei auf Halide Mark II umsteigen. Dieses Upgrade war aber auf 12 Monate begrenzt, dieses Angebot läuft nun aus.

