Mail, iCloud Drive, Fotos und mehr: Störung bei Apple wird zum Flächenbrand

Auch nach Stunden kommt es nach wie vor zu Problemen mit verschiedenen iCloud-Diensten. War zuvor vor allem Apple Music betroffen, hat sich die Störung nun auf viele weitere Dienste ausgeweitet. Seid ihr ebenfalls noch von Aussetzern betroffen?

Der Mittwoch ist für Apples iCloud weiter ein problematischer Tag: Bereits vor Stunden traten verstärkt Probleme mit der Nutzung von Apple Music auf, Apfelpage.de berichtete. Auch der App Store war für viele Nutzer nicht oder nur eingeschränkt nutzbar. Während einige Nutzer zwischenzeitlich berichteten, wieder ohne Probleme auf beide Dienste zugreifen zu können, sind nun offenbar noch weitere Services von Problemen betroffen.

So treten aktuell etwa Ausfälle bei den iCloud-Lesezeichen auf, wie Apple auf seiner System-Statusseite angibt. Auch das iCloud-Backup ist von diesem Problem betroffen. In beiden Fällen erklärt Apple wie in solchen Fällen üblich, es seien wenige Nutzer betroffen. Dennoch kann das bedeuten, dass Millionen Anwender nicht auf die Dienste zugreifen können.

Auch Fotos und iCloud Drive betroffen

Die Probleme betreffen ebenfalls iCloud Drive, was in bedeuten kann, dass Nutzer nicht auf ihre Dokumente zugreifen können. Die Fotos sind ebenfalls von der Störung betroffen, auch der Kalender leider derzeit unter Aussetzern.

Besonders ärgerlich ist, dass auch der Schlüsselbund der iCloud diese Störung aufweist. iCloud Mail ist ebenfalls betroffen. Eine vollständige laufend aktualisierte Liste gibt es bei Apple (Affiliate-Link). Die Behebung der Probleme läuft, zieht sich aber bereits über Stunden hin – Ende offen.

