MagSafe Produkte bei ersten Kunden da: So sehen sie aus – Was ist euer Eindruck?

MagSafe Produkte bei ersten Kunden da: So sehen sie aus – Was ist euer Eindruck?

Obgleich wir erst an diesem Freitag dem 23. Oktober den Verkaufsstart des iPhone 12 und iPhone 12 Pro erwarten, hat Apple entsprechendes Zubehör bereits an Kunden versendet. Dazu zählen das neue MagSafe Ladegerät sowie die MagSafe Cases. Werfen wir einen kurzen Blick drauf.

MagSafe Lader ist da

Ein ganz interessanter Größenvergleich hat Saif Aslam auf Twitter gepostet. Der MagSafe-Stecker fürs iPhone scheint demnach ziemlich genau so dick zu sein wie das aktuelle iPad Pro.

iPad Pro vs. MagSafe pic.twitter.com/ba0otYAu6D — Saif Aslam (@msfslm) October 18, 2020

Hier ein Größenvergleich zum iPhone Xs Max:

MagSafe charging on iPhone XS Max pic.twitter.com/vhth7WRvEh — Apple Hub (@theapplehub) October 18, 2020

In den Kommentaren wurde der Nutzer gefragt, ob denn der Lader schwer genug ist, um auch auf dem Tisch zu halten. Dem sei wohl der Fall!

Wenig überraschend lädt der MagSafe Stecker wohl auch gewöhnliche Qi-Geräte auf wie Lovetodream auf Twitter zeigt. Entsprechend gehalten wird das Zubehör jedoch nicht auf Samsung Handys und Co. Zudem ist die Ladegeschwindigkeit wohl für nicht MagSafe kompatible Geräte nicht so schnell, da auf die Magnete nicht zurückgegriffen werden kann.

Die Cases: Wie stark ist der Magnet?

In diesem YouTube Video, das wir gefunden haben, wird die Stärke von MagSafe und den Cases am besten gezeigt: Offensichtlich hält das Ganze schon relativ gut, sodass es definitiv kurz hängenbleibt, wenn man das iPhone vom Tisch nehmen möchte. Zieht man es weiter weg, muss man das iPhone jedoch abziehen und das Kabel fällt zu Boden. Das Design scheint hier also zu kurz gedacht sein.

Die Belkin-Produkte mit MagSafe scheinen noch nicht wirklich unter den Leuten zu sein. Hier warten wir noch auf erste Eindrücke.

Was meint ihr? Haben ein paar von euch schon die neuen MagSafe-Produkte bekommen? Was ist euer Eindruck?

