MagSafe Duo: 150 Euro-Ladegerät unterstützt Apple Watch S7-Schnellladen nicht

Das MagSafe Duo-Ladegerät kann die neue Apple Watch Series 7 nicht schnell laden. Das 150 Euro teure Zubehör erweist sich damit ein jähr nach seiner Markteinführung schon als überholt. Ob Apple ein Update für das MagSafe Duo plant, muss sich noch zeigen.

Apples MagSafe Duo-Ladegerät vermag ein iPhone und eine Apple Watch drahtlos zu laden und zwar gleichzeitig. Im Grunde handelt es sich hierbei um eine sehr vereinfachte Umsetzung der AirPower-Idee, die allerdings in ihrer jetzigen Form am Zubehörmarkt keine Alleinstellungsmerkmal mehr besitzt – das gilt leider auch in Bezug auf die Eigenschaften beim Laden der neuen Apple Watch Series 7.

MagSafe Duo unterstützt den neuen Schnelllademodus nicht, den die neue Apple Watch Series 7 mitbringt, das bestätigt Apple in einem entsprechenden Supportdokument. Dafür ist das neue USB-C-Kabel mit dem überarbeiteten Lade-Ring zwingend erforderlich.

Kommt ein MagSafe Duo 2?

Die neue Apple Watch Series 7 unterstützt einen neuen Fast Charging-Modus, damit wird die neue Uhr um bis zu 33% schneller geladen als ihr Vorgänger. Von 0 auf 80% bringt es die Apple Watch Series 7 so in 45 Minuten, allerdings nur, wenn sie auf dem richtigen Ladegerät liegt. Welche Ladegeräte das sein dürfen, haben wir in einer weiteren Meldung für euch zusammengefasst.

Es ist nicht klar, ob Apple das MagSafe Duo dergestalt aktualisieren wird, dass es mit der neuen Apple Watch Series 7 und dem neuen Fast Charging-Modus zusammenarbeitet.

MagSafe war mit dem iPhone 12 am iPhone eingeführt worden und ist nicht zu verwechseln mit dem MagSafe, das langjährige Mac-Nutzer nkennen, welches wiederum womöglich vor einem Comeback steht.

