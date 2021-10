Home Betriebssystem macOS Monterey kommt: Backup auffrischen, Speicher aufräumen, Kompatibilität checken

Apple wird wohl heute Abend das Update auf macOS Monterey für alle Nutzer veröffentlichen. Bevor ihr das Update einspielt, solltet ihr allerdings einige vorbereitende Schritte durchführen, um eine reibungslose Installation sicherzustellen. Vorsichtige Naturen können mit dem Update ohnehin noch ein wenig warten.

Apple hatte lange keine konkreten Informationen zum Start von macOS Monterey veröffentlicht, schließlich folgten dann Details im Rahmen der Keynote zur Präsentation der neuen MacBooks. In der Woche des 25. Oktober werde macOS Monterey für alle Nutzer veröffentlicht werden, hieß es bei Apple. Das kann, muss allerdings nicht zwingend bedeuten, dass heute Abend dann das neue System verfügbar gemacht wird. Bevor ihr jedoch mit der Installation beginnt, solltet ihr einige Schritte zur Vorbereitung durchführen.

Das Backup ist besonders wichtig

Zweifellos am wichtigsten ist das Backup vor dem Update: Es empfiehlt sich grundsätzlich vor jeder Aktualisierung, bei der Installation einer neuen Hauptversion ist ein aktuelles Backup des Systemlaufwerks und aller Daten allerdings besonders wichtig. Bei einem Update kann es immer zu Problemen kommen, in diesem Fall können Nutzer dann auf das alte System zurückkehren. Für das Backup bietet sich die systemeigene Lösung TimeMachine an.

Zudem benötigt ihr ausreichend freien Speicher für den großen Download und die Installation des Updates: 50 bis 60 GB sollten es hier schon sein und es gilt: Lieber zu viel, als zu wenig, da es in der Vergangenheit bei macOS-Updates gelegentlich zur Löschung von Daten kam, wenn es nicht genügend freien Speicher gab.

Zudem solltet ihr prüfen, ob eure wichtigsten Arbeitsprogramme bereits mit macOS Monterey kompatibel sind. Weitere Details zum neuen System und die Liste kompatibler Macs findet sich auf den Seiten zu macOS Monterey (Affiliate-Link) bei Apple. Und trotz langer Beta kann auch in diesem Fall davon ausgegangen werden, dass noch einige Bugs im System schlummern.

