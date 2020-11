MacBooks mit neuem Design sollen 2021 auch noch mit Intel-CPU kommen

Auch im nächsten Jahr wird es noch neue Macs mit Intel-Prozessor geben und diese werden ebenfalls die überarbeiteten Designs erhalten, das hört man heute aus der Gerüchteküche. Es würde auch zu Apples Plänen für den Übergang zu Apple Silicon passen. Spannend wird, welche Intel-Ausstattung die kommenden Macs erhalten werden.

Heute Mittag berichteten wir über Prognosen eines bekannten Analysten, wonach Apple im kommenden Jahr mehrere neue MacBooks mit Apple Silicon auf den Markt bringen werde. Dabei dürfte es sich um ein 14,4 Zoll-MacBook Pro handeln, auf das schon dieses Jahr viele Kunden gewartet hatten, sowie eine Neuauflage des großen 16 Zoll-MacBook Pro.

Diese neuen Macs sollen auch mit einem neuen Design erscheinen. Nun hat sich ein bekannter Leaker zu dieser Aussage geäußert.

not only for Silicon https://t.co/mEbI51qg11

— 有没有搞措 (@L0vetodream) November 25, 2020