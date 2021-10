Home Mac MacBook Pro: Neuer Schnelllademodus nur am 14 Zoll-Modell per USB-C verfügbar

Das neue MacBook Pro kann per Fast Charging schnell geladen werden, so wird der Akku in einer halben Stunde wieder halbvoll. Aber die bei der Unterstützung des neuen Schnelllademodus unterscheiden sich die beiden Modelle ein wenig – wohl nicht so, dass es für Nutzer eine bedeutende Rolle bei der Arbeit spielen dürfte, jedoch dennoch erwähnenswert.

Gestern Abend hat Apple die beiden neuen Modelle des MacBook Pro (Affiliate-Link) vorgestellt. Beide kommen mit einer längeren Akkulaufzeit, was maßgeblich auf den neuen M1 Pro-Chip zurückgehen dürfte, doch sie werden auch schneller aufgeladen. Ein neuer Schnelllademodus sorgt dafür, dass die Geräte in einer halben Stunde Laden wieder auf einen Akkustand von 50’% kommen. Bekanntermaßen geht es danach naturbedingt deutlich langsamer weiter.

Hinsichtlich des Fast Charging unterscheiden sich die beiden Modelle allerdings in einer kleinen, aber interessanten Eigenschaft: Nur das 14 Zoll-Modell unterstützt schnelles Laden sowohl per Thunderbolt, als auch per MagSafe.

Großes MacBook Pro kann nur per MagSafe schnell geladen werden

Viele Kunden feiern derzeit die Rückkehr des MagSafe-Anschlusses am Mac, der so populär war und bei früheren MacBooks dafür sorgte, dass ein Zug am Kabel die Geräte nicht vom Tisch reißen konnte. Am MacBook Pro 16 Zoll ist dieser MagSafe 3-Anschluss auch die einzige Möglichkeit, das Gerät schnell zu laden. Während beide neuen Modelle nach wie vor auch per Thunderbolt 4 geladen werden können, geht dies am großen MacBook eben nicht im neuen Schnelllademodus.

Der Grund: Das MacBook Pro 16 Zoll wird mit bis zu 140 Watt geladen, so viel gibt Thunderbolt 4 aber nicht her, das auf 100 Watt Ladeleistung begrenzt ist. Das MacBook Pro 14 Zoll bleibt mit einer maximalen Stromaufnahme von 96 Watt knapp darunter.

