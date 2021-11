Home Daybreak Apple MacBook Pro mit YouTube-Problemen | Tesla verliert Autopilot-Entwickler an Apple | Gehalt in Bitcoin? – Daybreak Apple

MacBook Pro mit YouTube-Problemen | Tesla verliert Autopilot-Entwickler an Apple | Gehalt in Bitcoin? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple hat sich einen hochrangigen Tesla-Mitarbeiter geschnappt. Dieser arbeitete bei dem Autobauer an der Entwicklung des Autopiloten, allerdings wird es auch mit dieser Verstärkung nicht so schnell gehen mit dem Apple Car. Damit willkommen zu unserem Rückblick auf die News vom Wochenende.

Apple konnte zuletzt eine womöglich wichtige Personalie in trockene Tücher packen: Der leitende Entwickler des Autopiloten von Tesla arbeitet in Zukunft für Apple. Er wird in Apples mysteriöses Project Titan eingebunden und berichtet an einen früheren Kollegen, der bereits zuvor von Tesla abgeworben worden war, wie ihr hier nachlesen könnt. Trotzdem, es wird noch dauern mit dem Apple Car, bis jetzt hat man noch nicht einmal einen Fertiger gefunden.

Probleme mit YouTube-Videos ärgern Besitzer des neuen MacBook Pro

Das neue MacBook Pro 14 und 16 Zoll von Ende 2021 mit M1 Pro beziehungsweise M1 Max hat offenbar einige Probleme mit der Videowiedergabe. Beim Abspielen von HDR-Videos kommt es regelmäßig zu Kernel-Fehlern, jedoch nur bei manchen Nutzern, hier dazu mehr. Der Grund für die Probleme ist noch nicht bekannt.

Die App Controller for HomeKit erhält ein Update

Die Aktualisierung dient unter anderem dazu, die Funktionsfähigkeit von Routinen zu überprüfen, alle Details zum Update von Controller for HomeKit haben wir hier für euch zusammengestellt.

Gehalt in Bitcoin?

Ob das eine gute Idee ist, immerhin ging es zuletzt rauf und runter mit dem Bitcoin-Kurs, wie in einer Achterbahnfahrt. Dennoch, wohl als Standortwerbung wollen die Bürgermeister von Miami, eine Art Krypto-City in den USA, sowie sein Amtskollege Eric Adams, seines Zeichens frisch gewählter demokratischer Bürgermeister in New York, ihre Gehälter fortan in Bitcoin erhalten – ob das ein gutes Geschäft ist, muss sich noch zeigen.

Damit darf ich euch einen erträglichen Montag wünschen, haltet durch!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!