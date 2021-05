Home Gerüchte MacBook Pro mit Mini-LEDs: Auslieferung angeblich ab Q3 2021

MacBook Pro mit Mini-LEDs: Auslieferung angeblich ab Q3 2021

Das neue MacBook Pro soll angeblich mit einem Mini-LED-Display erscheinen, ebenso wie das jüngste Update für das iPad Pro. Nun bereitet sich dem Vernehmen nach ein Fertiger auf Auslieferungen der entsprechenden Panels vor. Das Problem: Die Angaben über die Zeitpläne sind aktuell noch sehr widersprüchlich.

Das kommende MacBook Pro soll angeblich ein Mini-LED-Display besitzen. Diese Bildschirme benötigen weniger Energie und bieten zugleich Kontraste und Helligkeitswerte, die denen von OLEDs überlegen sind. Die Fertigung ist aktuell allerdings noch deutlich anspruchsvoller als die Produktion von OLEDs: Bei gleichem Aufwand kommen weniger Panels aus der Fabrik, was sich aktuell bereits an den vergleichsweise langen Lieferzeiten des iPad Pro bemerkbar macht.

Nun bereitet sich Apple angeblich auf die Einführung des MacBook Pro mit Mini-LED-Display vor, das berichtet die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift aktuell für Abonnenten. Demnach soll der Fertiger Global Lighting Technologies die Auslieferung einer größeren Menge von Mini-LEDs im dritten Quartal 2021 vorbereiten.

Wann kommt das neue MacBook Pro?

Unklarheit herrscht bis jetztnoch über den Starttermin der neuen Modelle: Frühere Einschätzungen gingen stets davon aus, dass die neue MacBook Pro-Linie in der zweiten Jahreshälfte 2021 und eher gegen Herbst vorgestellt würde, was auch zu der nun vorgelegten Prognose von Digitimes passen würde. Zuletzt hatten wir allerdings darüber berichtet, dass der Leaker Jon Prosser bereits zur bald stattfindenden WWDC 2021 mit der Vorstellung der neuen MacBook Pros rechnet. Diese sollen neben einem neuen Design und Mini-LEDs auch wieder mehr Schnittstellen und einen neuen M-Serie-Chip besitzen, hier lest ihr dazu weitere Details.

