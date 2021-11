Home Apfelplausch MacBook Pro ausgepackt, angefasst und ausprobiert | was tun mit der Apple-Brille? – Apfelplausch 213!

MacBook Pro ausgepackt, angefasst und ausprobiert | was tun mit der Apple-Brille? – Apfelplausch 213!

Das MacBook Pro 2021 ist da – bei uns: Wir haben jetzt beide unsere Exemplare und werden einen Gutteil der heutigen Sendung darauf verwenden, über unsere Eindrücke zu sprechen. Damit willkommen zu dieser etwas spezielleren Ausgabe des Apfelplauschs mit der Nummer 213.

Apple hat neue MacBook Pro-Modelle vorgestellt und wir haben sie uns auch besorgt: Das ist das Top-Thema von heute, doch zunächst lesen wir ein wenig Post von euch vor. Den Felix haben wir hier leider vergessen – nächste Woche dann!

Apfelplausch hören

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:07:30: Hörerpost: Apples Services-Probleme | MacBook-Mikrofon-Test | AirPods 3 Eindrücke

Hörerpost: Apples Services-Probleme | MacBook-Mikrofon-Test | AirPods 3 Eindrücke 00:25:30: Wir testen die neuen MacBook Pros: unsere bisherigen Eindrücke

Wir testen die neuen MacBook Pros: unsere bisherigen Eindrücke 01:10:45: Unser Sponsor Athletic Greens

01:15:00: Apples Quartalszahlen im Q4: So schlimm?

Apples Quartalszahlen im Q4: So schlimm? 01:23:15: Apple Fitness+ und Apple One Premium starten bei uns mit Problemen

Apple Fitness+ und Apple One Premium starten bei uns mit Problemen 01:35:30: Gerüchte zu Apples Brille: 2022, 3.000 Euro, Mixed-Reality und mehr

SPONSOR Athletic Greens

Athletic Greens ist euer tägliches All-in-One-Supplement. Hergestellt aus 75 Vitaminen, Mineral- und Inhaltsstoffen aus echten Lebensmitteln, liefert Athletic Greens alles, was ihr braucht, um euren täglichen Nährstoffbedarf abzudecken.

→ Sponsor: Athletic Greens (zum exklusiven Angebot für Hörer)

Das neue MacBook Pro

Kein Test, nichts Review-artiges, dafür aber eine ganze Reihe erster Eindrücke – zu Akku, zum Display, zur Performance, zumindest in Grenzen, sowie unsere Gedanken zum Design, haben wir in den folgenden Minuten für euch zusammengefasst.

Alles in allem sind wir ziemlich zufrieden, aber wie man so schön sagt: Nichts ist perfekt.

Ein kurzer Blick auf die Quartalszahlen

Die Zahlen Apples haben wir einmal kurz überblickt und ein wenig eingeordnet, eine schnelle Sache.

Was erwarten wir von der Apple-Brille?

Es fing ganz harmlos an, unsere Zusammenfassung der jüngsten Gerüchte um Apples MR-Brille, doch daraus erwuchs rasch eine ziemlich grundsätzliche Erörterung über die prinzipiellen Nutzungsmöglichkeiten einer solchen. Was tut der geneigte Nutzer eigentlich mit einer Apple-Brille, wenn sie denn mal da ist? Und so viel kann ich schon vorab sagen: Ganz so leicht ist die Frage gar nicht zu beantworten.

Damit darf ich euch wie immer viel Spaß beim Hören wünschen.

Apfelplausch hören

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!