Home Mac MacBook Pro 2021? Neue Modelle in Eurasische Datenbank eingetragen

MacBook Pro 2021? Neue Modelle in Eurasische Datenbank eingetragen

Das neue MacBook Pro hat sich womöglich gerade in der Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission angekündigt: Die beiden neuen Modelle werden noch in diesem Jahr erwartet. Sie sollen mit einem Mini-LED-Display und dem neuen M1X-Prozessor auf Apple Silicon-Basis ausgestattet sein.

Apple hat neue Mac-Modelle in die Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission eingetragen. Diese muss alle Geräte, die über eine interne Verschlüsselungstechnologie verfügen, zertifizieren, bevor die Produkte im Geltungsraum des Eurasischen Wirtschaftspakts, einer von Russland dominierten Kooperation für wirtschaftspolitische Zusammenarbeit, in Verkehr gebracht werden.

Nun wurden im Rahmen einer umfangreichen Aktualisierung von Apples Einträgen unter anderem zwei Mac-Modelle mit den Modellnummern A2442 und A2485 in der Datenbank registriert. Diese könnten die neuen Versionen des MacBook Pro mit 14 Zoll und 16 Zoll großem Display ankündigen.

Neues MacBook Pro mit M1X und Mini-LED-Display

In der Regel werden die entsprechenden Einträge einige Monate bis wenige Wochen vor dem Start eines neuen Produkts erstellt. Das passt zu den letzten Prognosen, wonach Apple seine neuen MacBooks in der Zeit zwischen September und November 2021 auf den Markt bringen möchte, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Dem Vernehmen nach sind beide neuen Modelle des MacBook Pro (Affiliate-Link) mit einem Mini-LED-Display ausgestattet, wie sie aktuell auch im iPad Pro 2021 12,9 Zoll zum Einsatz kommen. Weiterhin wird der neue M1X-Prozessor vermutlich zum Einsatz kommen, der weitgehend auf dem M1 basiert, jedoch über mehr CPU- und GPU-Kerne verfügen soll. Ein neues und möglicherweise buntes MacBook Air könnte im kommenden Jahr auf den Markt kommen.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!