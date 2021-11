Home Mac MacBook Pro 14 und 16 Zoll stürzt bei manchen YouTube-Videos ab, bei euch auch?

MacBook Pro 14 und 16 Zoll stürzt bei manchen YouTube-Videos ab, bei euch auch?

Nutzer des neuen MacBook Pro 2021 mit M1 Pro oder M1 Max klagen aktuell über Abstürze bei der Wiedergabe von YouTube-Videos. Dieses Problem tritt offenbar auf, wenn HDR-Videos abgespielt werden, jedoch nicht bei allen Nutzern. Seid ihr ebenfalls von dem Bug betroffen?

Apples neues MacBook Pro 2021 hat offenbar ein Problem bei der Wiedergabe bestimmter Videos. So klagen zuletzt Nutzer über Probleme in Zusammenhang mit dem Playback von Videos auf YouTube, dieses setzt bei HDR-Videos ein. Wie die Nutzer unter anderem in den Foren der Seite MacRumorshttps://forums.macrumors.com/threads/14-mbp-kernel-crash.2319799/berichten, kommt es bei diesem Bug zu Kernel-Abstürzen.

Dabei sind offenbar in der Hauptsache MacBook Pro-Modelle des neuen Typs betroffen, hier ist aber offenbar unerheblich, ob die Maschinen über 16, 32 oder gar 64 GB Arbeitsspeicher verfügen.

Unklare Ursache der Abstürze auf YouTube

Konkret treten die Abstürze auf, wenn ein 4K-HDR-Video abgespielt und im Anschluss die Kommentare durchgeblättert werden. Auch kann der Absturz nach der Wiedergabe im Vollbild eintreten, wenn das Vollbild wieder verlassen wird. Einige Nutzer spekulieren über einen Zusammenhang mit Googles Video-Codec AV1, doch diese Verbindung ist noch nicht bestätigt.

Es ist daher auch noch nicht klar, ob Apple mit einem Software-Update korrigierend tätig werden kann, allerdings melden manche Nutzer eine etwas bessere Performance in der macOS Monterey 12.1 Beta 1. Wie sieht es bei euch aus: Auch Abstürze auf YouTube mit den neuen MacBook Pro-Modellen zu beobachten?

