MacBook-Notch verdeckt Inhalte: Jetzt reagiert Apple mit Supportdokument

In den vergangenen Tagen wurden Meldungen laut, wonach die ersten Nutzer der MacBook Pros 2021 ein unangenehmes Verhalten der Notch beobachtet hatten. Apple zeigt jetzt einen Lösungsweg auf.

Im Detail ging es zum Beispiel darum, dass Teile der Menüleiste hinter der Notch verschwanden, die folglich unsichtbar und trotzdem anklickbar waren. Nun hat Apple ein Supportdokument veröffentlicht, welches beschönigend über das Problem berichtet. Und zwar schreibt Apple von einer Skalierungsfunktion, die man freundlicherweise anbietet, um „Inhalte unter der eingebauten Kamera anzuzeigen“. Einen solchen Designflop als Feature zu verkaufen, schafft auch nur Apple.

Jedenfalls wird dem Nutzer die Option mit einem Rechtsklick angeboten, sollte er eine Drittanbieter-App benutzen, deren Menüleiste nicht an die Notch angepasst ist. Mit einem Klick auf „Informationen“ oder „CMD+I“ kann man die App so öffnen, dass sie links, rechts und oben eingerückt geöffnet wird. Dieser Twitter-Nutzer zeigt das ganz gut:

Good news for notch haters! If you've got an app (or apps) with menus that collide with the notch, just Get Info on the app, and enable "Scale to fit below built-in camera".

While the app is running (even in the bg), your display is scaled.#Apple #M1Pro #M1Max #MacBookPro2021 pic.twitter.com/nlGqkFkXAH

— Joseph from Sketch (@Jatodaro) October 27, 2021