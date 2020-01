MacBook mit Stromsparmodus: Entwickler ruft nach neuer Funktion

Das MacBook sollte einen Energiesparmodus erhalten, das forderte zuletzt ein bekannter App-Entwickler. Die Forderung kommt kurz nachdem bekannt wurde, dass Apple an einer Turbo-Funktion für modernere MacBooks arbeitet.

Am MacBook wird ein Stromsparmodus benötigt, wie es ihn schon seit Jahren am iPhone gibt, diese Forderung hat nun der Entwickler Marco Arment aufgestellt. Apple hatte den Stromsparmodus am iPhone bereits mit iOS 9 eingeführt, er deaktiviert Features wie die Hintergrundaktualisierung, sperrt den Bildschirm nach kurzer Zeit und reduziert die Leistung des Prozessors. Genau hier will Arment auch ansetzen.

Auf seinem MacBook Pro 16 Zoll setzt er ein Tool ein, mit dem sich die Turbo Boost-Funktion der Intel-Prozessoren abschalten lässt, diese ermöglicht es, die Taktfrequenz vom Basistakt deutlich zu erhöhen. In den meisten Fällen wird der Turbo Boost am Mac aber gar nicht benötigt, so der Entwickler.

Stromsparmodus könnte bis zu 50% mehr Akkulaufzeit schaffen

In seinen Tests konnte er mit dem deaktivierten Turbo Boost an seinem MacBook die Akkulaufzeit zwischen 30% und 50% verlängern, wie er auf seiner Seite ausführt. Apple könnte dieses Feature in macOS implementieren und bei aktiviertem Stromsparmodus bei Bedarf eine Meldung einblenden, die darüber informiert, dass für einen Vorgang mehr Leistung benötigt wird. Erst kürzlich berichteten wir über eine neue Funktion, die Apple als Pro-Modus einführen könnte. Sie beschreibt das glatte Gegenteil, nämlich die Möglichkeit, durch schneller drehende Lüfter eine bessere Kühlung zu realisieren, die eine höhere Prozessorleistung ermöglicht. Apple könnte beide Funktionen in zukünftige macOS-Versionen einbauen.

