MacBook Air mit M1 für unter 975€

Wer gerade auf der Suche nach einem neuen Mac ist, muss derzeit eine schwierige Entscheidung treffen. Entweder auf die neuen Pro-Modelle warten oder ein aktuell günstiges Gerät mitnehmen. Wir machen Euch die Entscheidung mit dem MacBook Air für unter 975€ etwas leichter.

Das aktuelle MacBook Air mit M1 ist auf jeden Fall von der Rechenleistung über jeden Zweifel erhaben, stellt es doch sogar in vielen Fällen das aktuelle MacBook Pro 16″ mit Intel-Chip in der großen Ausstattung in den Schatten – und wir reden von der Basisversion mit 8 GB RAM.

Warten lohnt sich nur bedingt

Natürlich ist es nachvollziehbar, wenn einige Nutzer eher warten wollen. Das Neue ist immer ein Ticken besser. Doch das neue MacBook Pro 14″ dürfte auch aufgrund des neuen miniLED-Display ein gutes Stück teurer werden, Apfelpage berichtete. Und selbst wenn der M1X noch einmal etwas drauflegt, ein MacBook Air mit M1 für unter 1000€ dürfte noch eine gewisse Zeit Preis/Leistungssieger sein

