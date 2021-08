Mac Pro von Apple mit drei neuen Grafikoptionen aktualisiert

Apple bietet den Mac Pro ab sofort mit drei neuen leistungsfähigen Grafikkarten an: Diese Optionen hat das Unternehmen überraschend zu den Konfigurationsmöglichkeiten der Mac-Workstation hinzugefügt, sie sprechen allerdings nur Nutzer mit hohen Ansprüchen und tiefem Geldbeutel an.

Der Mac Pro (Affiliate-Link) hat zuletzt ein kleines, aber interessantes Update erhalten, zumindest interessant für Nutzer ressourcenhungriger Grafikanwendungen.

And more Apple news — they just launched three graphics card modules for #MacPro: Radeon Pro W6800X MPX Module, Radeon Pro W6800X Duo MPX Module and the Radeon Pro W6900X MPX Module. All in the name of more graphics power.

— Jake Krol (@Jake31Krol) August 3, 2021