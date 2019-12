Mac Pro für Europa: „Designed by Apple in California, Assembled in China“

Der Mac Pro wird nur für einige wenige Kunden in den USA gefertigt, das zeigt sich nun, da die ersten Geräte an die Besteller ausgeliefert werden. Tatsächlich dürfte jeder Mac Pro, der nach außerhalb der USA ausgeliefert wird, nicht dort gefertigt worden sein.

Der Mac Pro ist ein amerikanisches Produkt, diesen Umstand mühte sich Apple unlängst erneut zu unterstreichen. Präsident Trump besuchte den Campus in Austin, Texas, wo der neue Profirechner hergestellt wird, eine für Apple durchaus werbewirksame Veranstaltung. In der selben Fabrik wurde auch der Vorgänger, der Mac Pro 2013 gefertigt, wobei es immer wieder zu Verzögerungen in der Produktion kam.

Allerdings wird der Mac Pro eben nicht nur in Texas produziert, das hatte Apple selbst vor einer Weile einräumen müssen, vermutlich wohl auch, weil die Fertiger in den USA die Nachfrage allein nicht bewältigen könnten.

Nun treffen die ersten Mac Pro bei den ersten Kunden ein und die Geräte wurden in China hergestellt.

Mac Pro-Kunden in Europa erhalten Geräte aus chinesischer Fertigung

Ein nach Frankreich ausgelieferter Mac Pro trug den bekannten Hinweis „Designed by Apple in California, Assembled in China“, wurde also nicht in Texas zusammengebaut, wie französische Blogger berichteten. Wie vor einigen Wochen bekannt wurde, hat Apple den Auftragsfertiger Quanta Computer mit der Fertigung von Mac Pro-Kontingenten beauftragt, diese werden dem Vernehmen nach in einer Fabrik in der Nähe von Shanghai gebaut.

In dieser Meldung haben wir erste Eindrücke früher Kunden des Mac Pro zusammengefasst, dessen Preis in der maximalen Ausstattung derzeit auf bis zu 63.000 Euro steigt.

