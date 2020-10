Mac mit ARM: Dritte Keynote am 17. November?

Das nächste Apple-Event kommt bestimmt und vielleicht schon im November: Jetzt steht erstmals ein konkretes Datum für diese Keynote im Raum, das wäre dann die dritte Veranstaltung, die Apple innerhalb von kurzer Zeit abhält. Da aktuell alles digital und virtuell läuft, ist der Aufwand für solche Events deutlich geringer, die neue Präsentationsform bringt aber nicht nur Vorteile.

Apple hat jetzt bereits zwei Produkt-Keynotes binnen kurzer Zeit abgehalten: Neue Apple Watch-Modelle und iPhones wurden vorgestellt. Einiges an Neuerungen ist aber noch nicht gezeigt worden, AirPods Studio und die AirTags etwa, wurden von Apple noch nicht erwähnt. Die AirPods Studio sollen sich dem Vernehmen nach aufgrund von Produktionsproblemen verspäten, Apfelpage.de berichtete.

Und eine weitere bedeutende Neuerung wird Apple sicherlich auf einer dritten Keynote vorstellen wollen: Die ersten Macs mit Apple Silicon, jener neuen Prozessorplattform, die auf ARM basiert.

Schon vor einiger Zeit wurde vermutet, Apple werde eine Mac-Keynote im November abhalten, nun steht ein konkretes Datum hierfür im Raum.

Wieder ist es der bekannte Leaker Jon Prosser, der sich hier aus der Deckung wagt. Laut seinen Quellen werde Apple die Veranstaltung am 17. November abhalten.

To confirm, there IS a November ARM Mac event.

I’m hearing November 17th. 🗓

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 16, 2020