Mac Mini und iMac 2020: Apple bringt wohl Hardware-Updates

Der Mac Mini erhält dieses Jahr womöglich sein nächstes Update. Dabei dürfte Apple sich die inneren Werte vornehmen, also CPU und GPU auf den Stand der Zeit bringen. Auch der iMac steuert wohl auf eine Auffrischung zu.

Apple wird in diesem Jahr womöglich dem Mac Mini ein Update verpassen, dass behauptet heute der Leaker CoinX auf Twitter. Mit weiteren Details kann oder will er zwar nicht aufwarten, das ist aber auch nicht unbedingt nötig, auch so ergibt sich ein recht wahrscheinliches Bild: Danach dürfte Apple hauptsächlich die Hardwareausstattung aktualisieren, also den Prozessor und die Grafik auf den aktuellen Stand bringen, denkbar wäre hier etwa der Intel Core i7-Ice Lake-CPU der zehnten Generation, der Gerüchten nach auch bald ins kleine MacBook Pro kommt, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

iMac/Mac mini 🔜 — CoinX (@coiiiiiiiin) March 4, 2020

Neue Version per Pressemitteilung

Der Mac Mini hatte erst 2018 eine grundlegende Überarbeitung erfahren, es ist nicht zu erwarten, dass Apple an der äußeren Erscheinungsform etwas ändern wird. Daher ist auch eine Präsentation des Mac Mini 2020 nicht unbedingt auf einer Keynote erforderlich, Apple hat Updates dieser Art in der Vergangenheit häufig recht unerwartet via Pressemitteilung und Update im Apple Store durchgeführt.

Auch ein iMac 2020 ist möglich, entsprechende Andeutungen gab es erst gestern, Apfelpage.de berichtete. Auch hier dürfte Apple die 21,5 Zoll und 27-Zoll-Modelle ein wenig auffrischen, beide hatten im letzten Frühling ein CPU-Update erhalten. Der iMac Pro könnte im vierten Quartal sein Hardware-Update bekommen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!