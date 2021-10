Home Apps AppSalat Mac-AppSalat –Updates: Diagrams, Ulysses und Drafts nutzen Kurzbefehle und mehr

Seit gestern ist macOS Monterey da und mittlerweile erscheinen auch schon erste App-Updates, die die neuen System-Features unterstützen. In diesem AppSalat wollen wir uns daher anschauen, was bei Diagrams, Ulysses und Drafts neu ist.

Diagrams: Kurzbefehle-Support und mehr Formen und Pfeile

Flowcharts am Mac erstellen? Mit Diagrams ist das absolut kein Problem mehr. Wie man das von dem Entwicklerteam kennt, ist es in der Regel sehr schnell bei der Adaptierung von neuen macOS-Features. Dieses Mal war das nicht anders.

Diagrams ist jetzt in der neuen Kurzbefehle mit drei Aktionen an der Zahl vertreten. Diese hören auf die Namen „Dokument mit Palette eines existierenden Diagramms erstellen“, „Dokument exportieren“ und „Dokument mit Paletten-Vorlage erstellen“. Besonders praktisch ist in unseren Augen die zweite Aktion, da sich diese prima mit Aktionen anderer Apps kombinieren lässt.

Darüber hinaus kann der Nutzer von nun an von weiteren Formen und Pfeilen profitieren. Diagrams bot schon immer eine ordentliche Sammlung an Elementen und es ist schön zu sehen, dass diese weiter ausgebaut wird. Dementsprechend kommt die Aktualisierung auch mit neuen Vorlagen, die diese Formen und Pfeile enthalten.

Ulysses: Kurzbefehle, Schnellnotizen und andere neue Features

Als Nächstes haben wir Ulysses mit einem Update. Dieses beinhaltet nicht nur Integrationen für neue macOS-Funktionen, sondern auch andere komplett neue Features.

Auch Ulysses zog mit einer ganzen Liste an Aktionen in die Kurzbefehle-App ein. Nun kann alles automatisiert werden, man muss die App im Grunde nur mehr zum Schreiben von Texten öffnen. Ansonsten kann alles vom Erstellen eines bis hin zum Abrufen eines Blattes in der Kurzbefehle-App erledigt werden. Ulysses unterstützt nun außerdem Schnellnotizen. Das heißt, dass ihr in der Notizen-App nun Anmerkungen zu einem Blatt in Ulysses hinterlegen könnt.

In der App selbst passierte aber auch ein wenig. Markiert man einen Text, so erscheinen nun drei Formatierungsoptionen im unteren Bereich des Fensters. Über ein Menü kommt man zu einer Liste mit allen übrigen Anpassungsmöglichkeiten. Besonders für neue Nutzer ist das auf jeden Fall hilfreich. Zu guter Letzt ist es für Micro.blog-Nutzer nun möglich, Posts direkt über Ulysses zu bearbeiten. Das ging davor nur mit WordPress.

Drafts: Automatische Vervollständigung und Kurzbefehle-Integration

Eine weitere Textverarbeitungs-App, die nun eine Aktualisierung bekam, ist Drafts. Drafts ist besonders für seine Möglichkeiten zur Automatisierung bekannt, da kommt die neue Kurzbefehle-App auf dem Mac wie gerufen. Doch nicht nur das ist neu.

Kommen wir zu den Kurzbefehle-Aktionen. Der Entwickler übertrug alle Aktionen, die man bereits von der App für iOS und iPadOS kennt. Es gibt nun also unter anderem Aktionen zum Erstellen eines Drafts, zum Ansehen eines Drafts und zum Konvertieren von Markdown zu HTML. Die Liste ist noch etwas umfangreicher, schaut euch das am besten selbst in Ruhe an.

Die zweite große Neuerung sind die Autovervollständigungen. Durch diese ist mitunter das Einfügen eines Datums, eines Links zu einer anderen Notiz oder des Inhalts einer anderen Notiz nun um einiges leichter. Die Optionen für die Vervollständigungen werden durch die Eingabe von !!, [[ oder << hervorgerufen.

