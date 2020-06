LIVE: Wir reden auf YouTube über die kommende WWDC, unsere Wünsche + Gewinnspiel

Wir sind live. Auf dem Kanal Around the Apple reden Lukas, Valentin und Tim über die kommende WWDC, Gerüchte, unsere Wünsche und haben sogar noch ein Gewinnspiel für euch! Hoffentlich bringen wir etwas Abwechslung in diesen Tagen. Wir würden uns freuen, wenn ihr einschaltet und live mitredet sowie Kommentare schreibt! Wir freuen uns auf euch!

Zu den geplanten Themen des Livestreams zählen:

WWDC: Wie und wo findet sie dieses Jahr statt?

iOS 14: Unsere Wünsche

watchOS 7: Unsere Wünsche

Großes Gewinnspiel!

macOS 10.16: Unsere Wünsche

tvOS 14 und HomePod: Unsere Wünsche

AirTags, AirPods Studio und neue Macs: Unsere Wünsche

Eure Kommentare

Nicht zuletzt wartet noch eine kleine Überraschung für alle, die im Stream live dabei sind! ;-)

Seid ihr dabei? Wir freuen uns auf euch!

