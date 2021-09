Home Apple LIVE: Das iPhone 13-Event bei uns im Liveticker

Und los geht’s: Apple präsentiert heute Abend das neue iPhone 13 und mehr. Wie immer könnt ihr die Veranstaltung auch in Textform bei uns verfolgen, wenn ihr keine Zeit oder keine Lust auf den Livestream habt.

Apple hat virtuell eingeladen, um neue Produkte vorzustellen. Im Mittelpunkt der Show steht natürlich das neue iPhone 13, doch das wird nicht alles sein.

Die Keynote, die auch diesmal wieder rein virtuell stattfindet, wird von Apple rein online abgehalten, hier haben wir euch zusammengefasst, wo und wie ihr den Livestream verfolgen könnt. Doch nicht jeder hat die Zeit oder die Lust, die Übertragung in voller Länge zu schauen, daher bieten wir auch zu dieser Keynote wieder unseren Apfelpage.de-Liveticker und begleiten das Event in Textform.

Unser Liveticker zur Keynote von Apple

Diesen Ticker findet ihr in diesem Beitrag. Der Ticker sollte sich alle paar Augenblicke automatisch aktualisieren. Falls das nicht geschieht, was in seltenen Fällen der Fall sein kann, könnt ihr diese Meldung einfach erneut aufrufen.

Wir laden euch auch herzlich ein, miteinander oder mit uns über das Event und die gezeigten Produkte zu diskutieren. Ihr könnt das direkt im Liveticker tun.

Darüber hinaus berichten wir auch ausführlicher in unseren Beiträgen über die vorgestellten Produkte.

Ihr findet hier unten eingebettet den Ticker oder könnt ihr per Direktlink separat aufrufen. Wir wünschen euch und uns eine schöne Keynote.

Liveticker in App und Website

