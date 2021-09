Home Apple Leserumfrage: Habt ihr das iPhone 13 (Pro) vorbestellt?

Leserumfrage: Habt ihr das iPhone 13 (Pro) vorbestellt?

Seit zwei Tagen hat Apple die Vorbestellungen für die neuen iPhones nun schon offen. Wir möchten einen Zwischenstand einholen: Habt ihr „das neue 13er“ vorbestellt? Und wenn ja, welches?

Die beiden iPhone 13- und iPhone 13 Pro-Modelle sind bei Apple sowie bei Mobilfunkanbietern seit Freitag um 14 Uhr zu bestellen. Manche Modelle haben jetzt schon über einen Monat Lieferzeit. Da wir die Bestellmengen Apples jedoch nicht kennen, ist dieser Wert wenig aussagekräftig.

Spannender waren hier schon immer die Leserumfragen. Nicht etwa bilden sie den Querschnitt der Apple-Nutzer ab. Jedoch sind dort erste Einschätzungen abzuleiten, wie das neue Gerät bei Technikinteressierten und Early Adopters ankommt.

Nehmt also gerne an unserer Umfrage hier teil und diskutiert in den Kommentaren mit anderen Lesern und Leserinnen. Danke für eure Teilnahme!

