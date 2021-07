Home Apple Watch Lebensretter Apple Watch: Frau erkannte Herzinfarkt zuerst nicht

Lebensretter Apple Watch: Frau erkannte Herzinfarkt zuerst nicht

Der Apple Watch wird einmal mehr zugeschrieben, einem Menschen das Leben gerettet zu haben: Die Uhr wies ihre Trägerin auf eine ungewöhnlich hohe Herzfrequenz hin. Spätere Untersuchungen im Krankenhaus ergaben: Die Trägerin hatte einen unbemerkten Herzinfarkt erlitten.

Die Fälle, in denen eine Apple Watch ihrem Träger das Leben rettet, schaffen es immer wieder in die Medien, oft aufgrund der spektakulären Hergänge der Notfälle. Erneut hat nun offenbar eine Apple Watch lebensrettende Tipps gegeben: Einer Apple Watch-Nutzerin aus Michigan, USA, war es ungewöhnlich erschienen, von ihrer Uhr einen Puls von 169 Schlägen in der Minute angezeigt zu bekommen, obwohl sie an dem Tag lediglich einige wenige Treppenstufen bewältigt hatte. Nach kurzer Rücksprache kontaktierte sie schließlich ihren Arzt, wie Diane Feenstra von lokalen Medienberichten zitiert wird. – eine goldrichtige Entscheidung, wie sich bald herausstellen sollte.

Unbemerkter Herzinfarkt wurde im Krankenhaus diagnostiziert

Untersuchungen in der Notfallambulanz ergaben, dass Feenstra zuvor einen unbemerkten Herzinfarkt erlitten hatte. Dies kann bei Frauen im Schnitt häufiger als bei Männern vorkommen, die oft über ein starkes Druckgefühl auf der Brust klagen. Diane Feenstra hatte im Vorfeld indes eher indifferente Symptome wie leichte Schmerzen in Hand und Schulter, kleinere Schwellungen und Verdauungsprobleme verspürt.

Eine eingehende Untersuchung in einem regionalen Herzzentrum ergab schließlich eine komplette arterielle Blockade, der aber mit einer umgehend eingeleiteten Behandlung begegnet werden konnte. Für Diane Feenstra wird ihre Apple Watch aber für immer ihr Lebensretter bleiben.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!