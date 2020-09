Leaker zur Keynote: Apple Watch Series 6 soll neue Farbe bekommen und das iPad Air 4 teurer werden

Die Apple Watch Series 6 soll angeblich in einer neuen Farbe erscheinen, das behauptet zumindest ein Leaker im Vorfeld der morgigen Keynote. Weiterhin könnte die Uhr einen neuen Schnelllademodus erhalten. Morgen wird auch ein iPad Air 4 erwartet. Diese Neuauflage des Tablets wird angeblich ein wenig teurer.

Morgen Abend deutscher Zeit hält Apple sein erstes von vermutlich wenigstens zwei Online-Events ab, in deren Rahmen neue Produkte vorgestellt werden. Im Vorfeld der Veranstaltung sind weitere Behauptungen hinsichtlich der neuen Produkte aufgestellt worden.

Ein Leaker, der sich in der Vergangenheit hin und wieder als recht treffsicher erwiesen hatte, spricht einerseits über die Apple Watch Series 6. Diese soll in einer neuen Farbe erscheinen, wobei es hier an konkreteren Details mangelt. Es könnte allerdings ein neuer Blauton eingeführt werden.

new color for Apple Watch — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 13, 2020

Weiterhin werde eins der neuen Produkte, mutmaßlich ist hier die Apple Watch gemeint, einen neuen Schnellademodus unterstützen, so der Leaker auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

quick charge for Apple ( ) — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 13, 2020

Wird das iPad Air teurer?

Weiter ging er auch auf mögliche Preisänderungen ein: Dein Produkt soll ein wenig teurer werden und sich zwischen 569 und 599 Dollar bewegen. Gemeint sein dürfte hier das iPad Air 4, so es denn tatsächlich morgen vorgestellt werden sollte. Plausibel wäre eine leichte Preiserhöhung, sofern das iPad Air tatsächlich weitere Eigenschaften des iPad Pro wie USB-C und ein neues Design erhalten sollte.

$ 5X9 X>6 — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 13, 2020

Ein weiterer minimaoistischer Tweet scheint anzudeuten, dass die neuen Produkte direkt am Dienstag verfügbar sein sollen.

Mit Twitter-Leaks ist es freilich so eine Sache: Sie sind in ihren Formulierungen oft nicht eindeutig und regelmäßig auch schlicht unzutreffend, von daher ist Vorsicht geboten.

