Leaker spricht von winterlicher Weihnachtsüberraschung von Apple

Apple hat möglicherweise eine Art Weihnachtsüberraschung in der Hinterhand, die in den nächsten Wochen präsentiert werden könnte, das besagt ein zugegebenermaßen extrem ungenauer Leak aus der Gerüchteküche. Kleinere Geschenke und Aktionen zu Weihnachten hatte es bei Apple immer gegeben und aus dem Leak lässt sich auch kein Hinweis auf den Start eines noch ausstehenden neuen Produkts entnehmen, aber man darf natürlich spekulieren.

Apple hat angeblich eine Art Weihnachtsgeschenk in der Pipeline, das sagt zumindest ein Leaker, der in den letzten Monaten immer wieder zutreffende Behauptungen aufgestellt hatte. Er träumte beispielsweise vorab bereits von den verschiedenen Farben des iPad Air, den Preisen der Apple Watch oder dem Start der ersten Apple Silicon-Macs. Nun bringt er eine Winterüberraschung zu Weihnachten von Apple ins Gespräch.

You'll get a Christmas surprise from Apple(PS:Winter exclusive、good for winter)

