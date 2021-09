Home Gerüchte Leak-Video: Großes neues iPhone heißt „iPhone 13 Pro Max“

Das große iPhone 13 Pro wird wohl abermals mit dem Namenszusatz „Pro Max“ versehen sein: Ein entsprechendes Video – wenn auch aus windiger Quelle – deutet darauf hin, dass sich an der Namensgebung von Apple im kommenden Lineup nichts ändert. Es stützt damit vorangegangene Annahmen, die in die selbe Richtung gingen.

Apple wird sein neues großes iPhone wohl unter dem Namen „iPhone 13 Pro Max“ auf den Markt bringen: Zuletzt tauchte ein kurzes Video auf, das Cases zeigt, die mit diesem Namen versehen sind. Es könnte in einem Lager oder an einem Fertigungsstandort aufgenommen worden sein.

Der Account, der den Clip ursprünglich gepostet hatte, hatte ihn später ohne jedes Wort der Erklärung wieder offline genommen, er findet sich inzwischen allerdings auch an anderer Stelle.

Der Account zählt nicht zu den bekannteren Leak-Accounts und die Authentizität von dessen Posts ist schwer einzuschätzen, Leaks dieser Art im Vorfeld eines Produktstarts von Apple sind jedoch nicht ungewöhnlich.

Das iPhone 13 dürfte sich am Namensscheck des iPhone 12 orientieren

Schon verschiedentlich sind Hüllen mit der Bezeichnung „iPhone 13“ online aufgetaucht, wie auch aus Leserzuschriften zu entnehmen ist. Zudem hatte es kürzlich eine Information dahingehend gegeben, dass Apple die Namensgebung für sein kommendes Lineup an der des iPhone 12 in seinen vier Versionen orientieren wird, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten.

Der einzige tatsächlich relevante Grund Apples, einen anderen Namen zu wählen, ist der Aberglaube einiger Käufer und deren Abneigung gegen die Zahl 13, Apfelpage.de berichtete. Es ist allerdings nicht ernstlich davon auszugehen, dass Apple sich von diesem Gedanken leiten ließ.

