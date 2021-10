Leak soll MacBook Pro mit Notch zeigen

Kommt das MacBook Pro 2021 tatsächlich mit einer Notch? Nachdem dieses Gerücht nun seit kurzem in der Welt ist, ist auch ein erster Leak aufgetaucht, der ein solches MacBook zeigen soll. Zweifel sind aber dennoch angebracht, zumal diese spezielle Spekulation zuvor noch nie gehandelt wurde.

Die Notch am Mac, das wäre eine neue unerschöpfliche Quelle anhaltender Spekulationen über künftige Designs, wie sie am iPhone schon seit Jahren sprudelt – seit das iPhone X 2017 mit der Notch auf den Markt kam.

Vor kurzem kam nun das Gerücht auf, Apple wolle sein neues MacBook Pro jetzt ebenfalls mit einer Notch im Display ausstatten, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Nun soll ein weiterer Leak diese Spekulation stützen.

Er stammt ursprünglich aus chinesischen sozialen Medien und wurde im Anschluss von einem bekannteren Leaker auf dem Kurznachrichtendienst Twitter weiterverbreitet.

It is said that although there is notch, there is no Face ID, and Touch ID is still being used. https://t.co/W0Ovj6JFw3

— DuanRui (@duanrui1205) October 16, 2021