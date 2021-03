Kurzbefehle: Ältere iCloud-Links zum Teilen funktionieren nicht mehr

iCloud-Links zum Teilen von Kurzbefehlen funktionieren seit kurzem vielfach nicht mehr: Es ist aktuell noch unklar, ob dieses Problem auf abgelaufene Links zurückzuführen ist oder welchen Hintergrund die Beobachtung sonst hat. Der Effekt betrifft allerdings nur Power-Nutzer, für diese ist er allerdings ärgerlich.

Aktuell kommt es offenbar zu Problemen mit geteilten iCloud-Links zu Kurzbefehlen. Die Kurzbefehle-App ermöglicht die Erstellung von Automationsroutinen, mit denen sich teils erstaunliche Dinge tun lassen, so gab es etwa bereits lange vor Apples Reply-Musikmixen einen Kurzbefehl, der aus über 100 Einzelaufrufen bestand und einen persönlichen musikalischen Jahresrückblick zusammengestellt hat.

Die Nutzergemeinde der Kurzbefehle ist zwar nicht sehr groß, dafür überaus aktiv.

Es scheint im Moment, als seien in der Hauptsache Links zu Kurzbefehlen betroffen, die vor einer etwas längeren Zeit erstellt wurden, das lässt sich aus entsprechenden Beobachtungen folgern, die aktuell unter anderem in Reddit sowie auf Twitter geteilt werden.

It seems shortcuts’ links dating as far as last week have all been invalidated. Tested on iOS 14.4, 14.5b4 and 14.5b5. Links created today seem to work, though.@mattcassinelli @mralexhay @viticci, have you noticed that? Do any of you know any faster way to export 160 shortcuts?

— Rodrigo Araujo (@rodrigoaraujo) March 24, 2021