Kurz notiert: Neue HomeKit-Einzelsteckdose von Meross gestartet (+Deal)

In diesem Jahr durften wir bereits über erfreulich viele Produkte berichten, die neu für HomeKit erschienen sind. Nun schickt Meross nach seiner Outdoor-Steckdose nun ein weiteres Produkt ins Rennen, welches seit gestern offiziell verfügbar ist.

Meross Einzelsteckdose

Die Rede ist von der Einzelsteckdose des Herstellers, welche seit gestern auch ganz offiziell im Verkauf ist. Sie ist für den Innenraum gedacht, wird über WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband eingebunden und lässt sich so über die Home-App und mit Siri steuern.

Außerdem gibt es die dazugehörige App des Herstellers, die natürlich kostenfrei ist, welche man nur für eventuelle Firmwareupdates benötigt. Darüber hinaus kann man mit der App die Steckdose auch mit Amazon Alexa oder dem Google Assistant steuern.

Wer das nicht wünscht, kann die Steckdose über einen seitlich angebrachten Druckschalter auch manuell steuern. Dabei scheint die Steckdose recht kräftig zu sein, der Hersteller gibt an, dass sie Geräte mit bis zu 16A ansteuern kann.

Deal zur Einführung

Was die Steckdose aber erst so richtig interessant macht, ist der Preis. Meross bietet das Doppelpack nämlich für 39,99€ an, allerdings gibt es noch einen Rabattcode. Mit dem könnt ihr den Preis um 8,00€ (muss auf der Produktseite angeklickt werden) auf nur noch 31,99€ drücken und bekommt die Steckdose zum Einzelpreis von 16€ – günstiger ist zurzeit keine andere HomeKit-fähige Steckdose

