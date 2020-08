Krieg im App Store: Epic zettelt Aufstand gegen Apple an

Im App Store ist über Nacht unversehens eine Art Kleinkrieg ausgebrochen, der sich rasch zum Flächenbrand ausweiten könnte. Als Folge davon wurde Fortnite von Apple aus dem App Store genommen. Der Grund: Dessen Nutzer konnten plötzlich das Spielgeld günstiger kaufen, wenn sie nicht über iTunes bezahlten.

Es scheint fast so, als wolle man hier Fakten schaffen: Es muss den Machern von Fortnite klar gewesen sein, wie Apple reagieren würde, trotzdem hatte man zuletzt eine Möglichkeit eingeführt, das Spielgeld alternativ über Paypal zu erwerben und dabei noch zu sparen. Die Reaktion kam dann auch unerbittlich und zügig: Fortnite flog aus dem App Store.

Apple veröffentlichte daraufhin ein längliches Statement, in dem man etwas weinerlich darauf verwies, dass Fortnite gegen die App Store-Richtlinien verstoßen habe, die man doch zum Schutz des gesamten Ökosystems etabliert habe. Tatsächlich möchte Apple schlicht nicht von seiner Provision in Höhe von 30% im App Store lassen. Mit dem Rauswurf von Fortnite möchte man nun demonstrieren: Seht her, alle Apps sind gleich, auch die ganz großen Fische müssen sich an Apples Regeln halten.

Fortnite hat im letzten Jahr knapp zwei Milliarden Dollar Umsatz im App Store erzeugt.

Fortnite veräppelt Apples 1984-Spot

In einem – ebenso wie die Klage gegen Apple – geplanten Move hat Fortnite dann ein pikantes Video publiziert, in dem man im Stil des 1984-Spot von Applesich über die Vormachtstellung von Apple lustig macht und dem Konzern ebendies vorwirft, gegen das Apple einst selber gekämpft hatte:

Der Aufstand nimmt Fahrt auf

Umgehend reagierte auch Google mit ähnlichen Statements und ebenfalls einem Freiflug für Fortnite. Dessen Entwicklerstudio Epic Games reagierte ebenfalls zügig und reichte eine vermutlich bereits vorbereitete Klage gegen Apple ein. Google wurde ebenfalls umgehend verklagt. Der Vorwurf: Monopolmissbrauch, eben der selbe, der aktuell bereits von der Politik in Apples Heimatmarkt untersucht wird, Apfelpage.de berichtete.

Epic Games has filed legal papers in response to Apple, read more here: https://t.co/c4sgvxQUvb — Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020

Unterdessen meldete sich Spotify, das schon vor Jahren gegen Apples 30%-Abgabe protestiert und die Zahlung für Neukunden über iTunes abgeschnitten hatte, Apfelpage.de berichtete. Man wiederholte noch einmal die Vorwürfe von damals. Wie es im Streit Apple vs. Entwickler weitergeht, bleibt abzuwarten. Klar ist: Die Dinge treiben auf eine Entscheidung zu. Wird sich Apple durchsetzen und seine Provisionen für alle Zeiten festschreiben können oder muss es Zugeständnisse an die Entwickler machen?

