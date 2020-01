Konzept: Ein völlig überarbeitetes Apple Maps

Ayman Jaddaa hat auf seinem Blog kürzlich ein wirklich schickes Konzept im Rahmen einer Fallstudie veröffentlicht. Es geht um ein komplettes Redesign von Apple Maps samt der Integration einer Hülle von neuen Funktionen. Wir sind gespannt, ob ihr dies für sinnvoll halten würdet.

Apple Karten hat sich schon deutlich verbessert. Es kann in vielen Punkten wohl noch nicht mit Google Maps mithalten, allerdings ist es längst aus den Kinderschuhen raus, in denen es leider für einige Jahre war. Der Designer Jaddaa konzipiert nun eine Karten-App, die quasi ein Mix aus Google Maps und Yelp sein könnte.

Redesign

Es beginnt beim Hinzufügen neuer Designelemente: So sieht der Nutzer etwa bei der Navigation kurz vor der Ankunft einige nette Infos über sein Ziel. Auch Routen, die mehrere Verkehrsmittel, Umstiege und mehr beinhalten, werden schicker und übersichtlicher dargestellt.

Die App sieht zu alledem dunkler sowie minimalistischer aus und hat etwas weniger transparente Flächen. Unten sehen wir überdies drei neue Menüpunkte: Suche, Route und ein Ich-Tab, wo man seine Wege nachverfolgen, Bewertungen einsehen und sich als Local-Guide ähnlich wie bei Google Bewertungen engagieren kann.

Neue Funktionen

Unter den neuen Funktionen sind kleine überlappende Steuerungen für Musik und Siri während der Navigation. Ein neuer Restaurant-Filter und sogar die Möglichkeit, Tische dort zu reservieren oder für Filme Kinokarten zu kaufen, erhalten ebenso Einzug. Im neuen Ich-Tab kann man Punkte sammeln, indem man Bewertungen für alle möglichen Orte abgibt.

Das Konzept hat noch deutlich mehr zu bieten. Schaut euch hier einige Screenshots an oder das Original hier.

Vermisst ihr solche Funktionen und Features in Apple Karten? Oder wäre es schlichtweg überladen und nicht mehr so cool zu verwenden? Schreibt das gerne einmal in die Kommentare.

Nutzt ihr eigentlich Apple Karten oder Google Maps?

