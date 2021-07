Das iPhone ist für noch ein weiteres WLAN-Netzwerk mit einem ausgefallenen Namen anfällig: Wenn der Nutzer sich mit ihm verbindet, verliert er die WLAN-Funktionen seines Geräts. Diesmal ist es sogar noch schlimmer: Um alles wieder hinzubiegen, muss das Gerät sauber neu aufgesetzt werden.

Das iPhone ist offenbar für noch weitere gefährliche Netzwerknamen anfällig: Wenn sich ein Nutzer eines iPhones mit einem WLAN verbinden sollte, das den Namen ‘%secretclub%power’ trägt, so verliert dieses Gerät die WLAN-Funktionalität im Anschluss. Auch verwandte Funktionen wie etwa der Dateiaustausch AirDrop sind davon betroffen.

Vor kurzem war bereits bekannt geworden, dass es einige Netzwerknamen gibt, die diesen Effekt auf ein iPhone haben, wie wir in dieser früheren Meldung berichtet hatten. Nun wurde vom Entdecker dieser Anfälligkeit noch diese weitere Schreibweise eines WiFi-Netzwerks isoliert, die dem iPhone gar nicht gut gut.

Im vorangegangenen Fall hatte es ausgereicht, die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen – eine unbequeme Prozedur, aber nötigenfalls ein gangbarer Weg. Das Aus- und Einschalten des Geräts hatte hier schon nicht mehr geholfen. Im nun geschilderten Fall dagegen hilft gar nichts mehr – mit Ausnahme, das iPhone komplett zurückzusetzen und sauber neu aufzusetzen. Vor diesem Hintergrund raten wir dringend davon ab, diese Anfälligkeit ausprobieren zu wollen.

You can permanently disable any iOS device's WiFI by hosting a public WiFi named %secretclub%power

Resetting network settings is not guaranteed to restore functionality.#infosec #0day

— Carl Schou (@vm_call) July 4, 2021