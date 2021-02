Home Apps Kommt eine Clubhouse-Kopie von Facebook?

Facebook baut angeblich an einer Kopie von Clubhouse: Die Audio-App aus Amerika wurde mit etwas Verzögerung auch in Deutschland zum ganz großen Social Media-Thema. Und wie üblich bei Social Media-Trends, ist Facebook nicht weit.

Facebook arbeitet angeblich an einer Funktion, die sich am Audio-Dienst Clubhouse orientiert. Ein US-Zeitungsbericht zitiert eine Sprecherin des Unternehmens mit einer Andeutung, die zumindest etwas derartiges vermuten lässt. Danach arbeite man bei Facebook schon lange daran, Menschen per Audio und Video zu verbinden.

Clubhouse ermöglicht Live-Unterhaltungen, in die sich Nutzer einschalten und bei Interesse auch persönlich einbringen können. Das Alleinstellungsmerkmal: Es gilt nur das gesprochene Wort. Text-Chats oder Video gibt es in Clubhouse nicht.

Gelungene künstliche Verknappung

Die noch entscheidenderen Alleinstellungsmerkmale sind allerdings die begrenzten Möglichkeiten zur Nutzung: Die App ist aktuell nur per Einladung zugänglich, wer keine hat, kann sich zumindest auf eine Warteliste setzen, indem er seinen gewünschten Nutzernamen reserviert.

Schwerwiegender noch ist: Die App steht derzeit nur für das iPhone zur Verfügung. Die Macher erklärten zwar, an einer Android-Version zu arbeiten, das hat aber aus strategischen Erwägungen heraus wohl keine hohe Priorität.

Audio-Chats bieten indes inzwischen einige Messenger an: Telegram führte unlängst Sprach-Chats ein, die in Channels aktiviert werden können. Twitter führte vor kurzem seine Spaces ein, diese stehen aktuell allerdings ebenfalls nur einem begrenzten Publikum zur Verfügung.

Wann eine mögliche Clubhouse-Kopie von Facebook startet, bleibt einstweilen abzuwarten. Klar ist: Facebook ist gut beim Kopieren erfolgreicher Ideen. Wenn man einen neuen Hype nicht aufkaufen kann, wie bei WhatsApp und Instagram geschehen, baut man ihn nach, wie bei den Stories, die zuerst Snapchat angeboten hatte. Heute gibt es vergleichbare Features überall im Zuckerberg-Imperium.

