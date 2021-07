Home Daybreak Apple Kommt „Apple Pay Later“? | MacBook Pro Priorität bei Apple? | Investition in günstige Häuser – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple arbeitet offenbar an einer Ratenzahlung für Apple Pay. Wirklich neu ist das nicht, Amazon und Paypal bieten bereits ähnliche Möglichkeiten. Außerdem wird das MacBook Pro wohl auch bei Apple dringlichst erwartet. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple Pay wird in Zukunft vielleicht um eine neue Möglichkeit der Bezahlung erweitert. Die Rede ist von einer Finanzierung eines Kaufs im Zeitraum einiger Wochen bis Monate. Als Partner hat Apple hier wohl die Bank Goldman Sachs ins Auge gefasst, was darauf hindeuten könnte, dass dieses Feature zunächst nicht in Deutschland startet, mehr dazu hier.

Das MacBook Pro wird von Apple mit Priorität gefertigt

Apple arbeitet offenbar mit Nachdruck daran, die Produktion des MacBook Pro zu beschleunigen. Hierfür hat man nun auch Aufträge an einen Fertiger in der Lieferkette vergeben, der bis jetzt nur Komponenten für andere Apple-Produkte wie die AirPods abgearbeitet hat, hier dazu mehr.

Apple möchte der Wohnraumkrise in Kalifornien mit Milliarden begegnen

Apple hat eigenen Angaben nach eine Summe von einer Milliarde Dollar investiert, um der Wohnraumkrise in den USA, speziell in Kalifornien zu begegnen. Insgesamt wolle das Unternehmen rund 2,5 Milliarden Dollar für bezahlbaren Wohnraum investieren, heißt es bei Apple. Die Explosion der Lebenskosten in Kalifornien war allerdings auch ein Effekt der Ansiedelung von Apple und Co. in der Region, hier die Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple hat zuletzt die Entwickler mit neuen Betas versorgt. iOS 15 und iPadOS 15 Beta 3, macOS 12 Monterey Beta 3, watchOS 8 Beta 3 und tvOS 15 Beta 3 können von Entwicklern geladen und installiert werden. iOS 15 ändert einiges am Verhalten der Adresszeile in Safari, mehr dazu hier.

Eine neue Ausgabe des AppSalat informiert euch über neue Updates und Änderungen populärer Apps im App Store.

Die MagSafe-Batterie von Apple könnte eine neue Funktionalität andeuten.

Kommt das bilaterale Wireless Charging am Ende doch noch in das iPhone? Die neue externe MagSafe-Batterie scheint hierfür die Grundlage zu legen, noch ist aber nichts klar, hier mehr dazu. Und am Ende wollen wir noch den Erfolg einer der populärsten Produktionen von Apple TV+ nicht unter den Tisch fallen lassen, hierzu lest ihr hier mehr.

Damit darf ich mich für heute früh verabschieden und euch einen entspannten Tag wünschen.

