Kein Update: Apple Watch Series 7 kommt mit S6-Chip aus dem letzten Jahr

Die Apple Watch Series 7 könnte eigentlich auch Apple Watch Series 6s heißen: In mehr als nur einer Hinsicht bringt die neue Uhr wenig neues. Das Display ist zwar etwas größer, innen tut sich aber nichts, das gilt auch für den Prozessor.

Apple hat zwar gestern eine neue Apple Watch vorgestellt, die Details zur Apple Watch Series 7 lest ihr in diesem Artikel, doch die technische Entwicklung hält sich in Grenzen.

Abseits des neuen Displays, das mehr Text darstellen kann und neue Bedienmöglichkeiten etwa bei der Texteingabe bietet, hat sich nur wenig getan in der Uhr. Dies gilt etwa für den Prozessor.

Hier beträgt der Fortschritt im Vergleich zur Apple Watch Series 6 genau 0,0, wie sich nun zeigt. Die Entwicklungsumgebung Xcode 13 weist den Prozessor der Apple Watch Series 7 als t8301 aus. Damit ist er völlig identisch mit dem Prozessor der Apple Watch Series 6 von 2020, den Apple S6 nannte.

There is a reason Apple didn’t talk about the Apple Watch Series 7 CPU this year…

…and it’s because it’s the exact same as last year’s Series 6 👀 In fact it doesn’t even get a new model number, it’s effectively just a chassis tweak pic.twitter.com/mLsTNkdTNO

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) September 15, 2021