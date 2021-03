Home Apps Kein Signal: Sicherer Messenger wird in China blockiert

Kein Signal: Sicherer Messenger wird in China blockiert

Signal kann offenbar von Nutzern in China nicht mehr genutzt werden. Der sichere Messenger steht zwar noch im chinesischen App Store zur Verfügung, die Verbindungen über den Dienst werden aber blockiert. Andere westliche Nachrichtendienste sind schon lange nicht mehr für Nutzer in China verfügbar.

Jetzt hat es offenbar auch Signal erwischt: Der sichere Messenger, der die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nutzt, die später auch von WhatsApp übernommen wurde, kann aktuell in China offenbar nicht mehr genutzt werden, wie zuerst von TechCrunch auf Basis verschiedener Schilderungen berichtet wurde.

Dabei steht die App von Signal zumindest noch im App Store von Apple zum Download zur Verfügung. GooglePlay ist in China nicht verfügbar und die diversen App-Shops für Android-Nutzer bieten zumeist deutlich weniger Auswahl an westlichen Anwendungen.

Viele Messenger in China schon lange gesperrt

Signal gilt als besonders sichere Messenger-Lösung und hatte in den letzten Monaten eine regelrechte Explosion an Nutzeranmeldungen verzeichnen können. Hintergrund waren die neuen Datenschutzrichtlinien von WhatsApp. Auch Telegram und Threema konnten davon deutlich profitieren.

Weltweit wurde Signal inzwischen von rund 100 Millionen Nutzern geladen und installiert. In China haben vermutlich rund 510.000 Nutzer die Anwendung geladen. Ob sie nun auch aus dem App Store verschwinden wird, ist nicht klar. Chinas Internetaufsicht könnte Apple zur Entfernung der App anweisen, andere westliche Dienste wie Facebook oder Instagram sowie Twitter wurden und werden in China schon lange blockiert, das selbe gilt für die meisten großen westlichen Nachrichtenseiten. Die Nutzung von Messengern wie Threema oder Telegram erfordert wiederum zumeist ein eVPN-Verbindung, die versucht die chinesische Führung aber auch nach Kräften zu erschweren. Wie es mit Signal in China weitergeht, bleibt abzuwarten.

