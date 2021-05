Home Apple Watch Kartellklage: Apple soll EKG-Technologie der Apple Watch gestohlen haben

Apple sieht sich einer weiteren wettbewerbsrechtlichen Klage gegenüber: Sie wird in einer Zeit höchster Aufmerksamkeit für Apples Geschäftspraktiken eingereicht, trifft aber nicht den Kern der aktuell diskutierten Fragen rund um den App Store. Dennoch versucht der Kläger, auf der Anti-Apple-Welle zumindest ein Stück weit mitzuschwingen.

Apple sieht einer neuen Kartellklage in den USA entgegen: Sie wurden vom Hersteller von Medizinprodukten AliveCor vor dem Bundesgericht von Nordkalifornien eingereicht. AliveCor zog schon zuvor gegen Apple: Das Unternehmen hatte eine persönliche EKG-Lösung entwickelt und für einige Zeit vermarktet, dann kam Apple und hat die EKG-Funktion auf der Apple Watch Series 4 eingeführt und seither mehrfach graduell verbessert.

AliveCor warf Apple in der Vergangenheit bereits zu verschiedenen Gelegenheiten vor, seine Ideen und Technologie gestohlen zu haben, so nun erneut.

Gefährdung der öffentlichen Gesundheit

Wenn man vor amerikanischen Gerichten etwas gewinnen möchte, dürfen es schon einmal schwerwiegende Anschuldigungen sein. Dieser Devise folgend fährt AliveCor in seiner Klage schwere argumentative Geschütze auf: Apple habe mit der Umsetzung seiner EKG-Funktion auf der Apple Watch, die man auf Grundlage gestohlener Kompetenzen von AliveCor realisiert habe, die Wahlmöglichkeiten der Nutzer bei der Beschaffung persönlicher Gesundheitshardware eingeschränkt, dem Wettbewerb geschadet und somit in der weiteren Folge auch die öffentliche Gesundheit in Gefahr gebracht.

Hat Apple die Konkurrenz behindert?

Während die Frage, ob das geistige Eigentum des Unternehmens tatsächlich von Apple verletzt wurde, buchstäblich ein Fall für die Gerichte ist, ist ein weiterer Vorwurf für den aktuellen Knatsch um den App Store deutlich relevanter: Apple soll auch die Gesundheits-App SmartRhythm des Unternehmens mehrfach aus dem App Store verbannt haben und zwar erst, als die Apple Watch das EKG erhielt. Hierzu soll Apple die App Store-Richtlinien mehrfach geändert und später sogar den Algorithmus der EKG-Messung unter watchOS umgeschrieben zu haben, einzig mit dem Ziel, die Funktionalität von SmartRhythm kaputt zu machen. Ließe sich dieser Vorwurf erhärten, würde das ein sehr schlechtes Licht auf den App Store-Betreiber werfen.

