Kaputt: iPhones und Galaxy-Smartphones wurden 2019 am häufigsten repariert

Geht das Smartphone kaputt, ist der Ärger groß. Viele Nutzer versuchen sich in diesem Fall selbst an der Reparatur. Eine Untersuchung des Reparaturdienstleisters kaputt.de zeigt, welche Smartphones besonders häufig kaputt gehen, welche Komponenten am häufigsten den Geist aufgeben und wie die Deutschen ihre Geräte reparieren.

Smartphone kaputt? Normalerweise ist das ein Fall für den Fachmann, aber längst nicht alle Nutzer bringen ihr defektes Gerät bei einem Schaden auch in die Werkstatt. Eine Untersuchung von kaputt.de zeigt: Viele versuchen ihr Gerät selbst wieder in Gang zu bringen. Besonders häufig versuchen Nutzer hier, den Akku in Eigenregie auszutauschen. Tatsächlich ist der Akku das Bauteil, das von den Deutschen 2019 am häufigsten repariert wurde. Besonders häufig tauschten Nutzer die Batterie des iPhone 6 und iPhone 6s sowie des Galaxy S7 und des Huawei P10 Lite. Die nötigen Anleitungen hierfür finden die Nutzer einerseits im Netz und in örtlichen Repair- Cafés, wo Besucher lernen können, Geräte unter fachkundiger Anleitung selbst zu reparieren.

Triebfeder für die Selbstreparatur ist der Wunsch vieler Nutzer, die Abhängigkeit vom Hersteller zu verringern und ein zunehmendes Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Geräte von Apple und Samsung werden am häufigsten repariert

Auch 2019 waren Geräte von Apple und Samsung am häufigsten von Reparaturen betroffen, das gilt für Reparaturen daheim und bei den Experten. Während der Akku gerne selbst getauscht wird, bringt man Geräte mit der Spiderman-App lieber zum Reparatur-Shop. Auch die Reparatur-Shops bekommen nach wie vor viele iPhone 6- und Galaxy S7-Geräte vorgelegt, aber auch iPhone 8 und iPhone X werden häufiger zur Reparatur eingereicht. Die häufigste Reparatur beim Dienstleister betrifft ein gesplittertes oder fehlerhaft funktionierendes Display.

Allgemein beobachtet kaputt.de 2019 einen deutlichen Anstieg von Reparaturen bei Smartphones. Ob die Folgerung, dass Geräte heute generell länger genutzt, statt ausgetauscht zu werden, ohne Einschränkung zutrifft, steht allerdings dahin.

