Jetzt mit Original-Ersatzteilen: iPhone-Reparatur bei MediaMarkt und Saturn ohne Termin

Apple-Kunden können ihre iPhones bereits seit 2018 auch bei MediaMarkt und Saturn reparieren lassen. Nun werden die beiden Elektronik-Märkte allerdings zusätzlich noch Apple Autorisierte Service Provider. Das bedeutet für den Kunden: Bei einer Reparatur geht die Garantie nicht verloren und es kommen Original-Ersatzteile zum Einsatz.

Die beiden Elektromärkte MediaMarkt und Saturn sind ab sofort auch Autorisierte Apple Service Provider. Das bedeutet für Kunden einige Vorzüge: Bereits seit 2018 reparieren die Märkte iPhones für Kunden. Nun kommen jedoch hierfür ausschließlich Apples Original-Ersatzteile zum Einsatz. Die Teilnahme an Apples Partnerprogramm für Reparatur-Shops bewirkt zudem, dass bei einer Reparatur die Herstellergarantie nicht mehr verloren geht.

Fast alle MediaMarkt- und Saturn-filialen in Deutschland wurden bereits von Apple zertifiziert, erklärte die Gruppe in einer aktuellen Pressemitteilung.

Diese iPhones können direkt repariert werden

In den Märkten werden alle iPhone-Modelle ab dem iPhone 6s / iPhone 6s Plus zur Reparatur angenommen. Beim iPhone SE wird allerdings erst die zweite Generation unterstützt. Die Reparatur umfasst etwa den Austausch von beschädigten Displays und erschöpften Akkus. Bei größeren Schäden müssen die Geräte weiterhin eingeschickt werden.

In seltenen Fällen können auch einfachere Reparaturen bei älteren Modellen wie dem iPhone 6 vorgenommen werden. Die Reparaturen können ohne Termin und in der Regel innerhalb weniger Stunden erledigt werden, so MediaSaturn in ihrer Mitteilung.

„Wir arbeiten kontinuierlich daran, unser Leistungsangebot zu erweitern und zu optimieren, um unseren Kunden einen Mehrwert, auch über den reinen Produktkauf hinaus, zu bieten. Die neuen Angebote für iPhone Nutzer sind ein wichtiger Meilenstein in der Weiterentwicklung unseres Service-Angebots“, so Florian Gietl, Deutschland-Chef der Gruppe.

Neben iPhone-Reparaturen lassen sich auch Apple Care-Schutzpakete nun direkt in den Märkten abschließen.

