JETZT LIVE: Das Apple-Event im Apfelpage.de-Liveticker

In wenigen Minuten geht’s los: Um 19:00 Uhr hält Apple seine Spring-Keynote ab. Die Veranstaltung wird per Livestream übertragen, aber wir kommentieren das Event wie üblich auch im Liveticker für alle, die nicht zuschauen können oder wollen. Parallel gibt es eine ausführliche Berichterstattung per Artikel. Wir wünschen einen schönen Keynote-Abend!

Apple hält heute Abend ab 19:00 Uhr sein „Spring Loaded“-Event ab – in rein digitaler Form, da Corona nach wie vor noch nichts anderes zulässt. Wer den Livestream von Apple nicht schauen möchte oder zeitlich keine Gelegenheit dazu hat, kann unseren Liveticker verfolgen, den wir wie immer für euch anbieten. Darin bleibt ihr über den Verlauf der Veranstaltung informiert.

Informationen zum Liveticker

Der Liveticker sollte sich im Regelfall automatisch alle paar Sekunden aktualisieren. Sollte dies nicht passieren, könnt ihr diesen Beitrag einfach erneut laden. Gern könnt ihr die vorgestellten Produkte und das Event auch direkt hier im Liveticker kommentieren und diskutieren.

Falls bei euch der Ticker nicht lädt oder schlecht funktioniert, könnt ihr gerne auf folgenden Link ausweichen, um unseren Liveticker extern zu laden.

Wir wünschen euch eine schöne Keynote!

Apfelpage.de-Liveticker:

-----

