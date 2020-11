Home Betriebssystem Jetzt da: macOS Big Sur für alle Nutzer mit vielen Neuerungen veröffentlicht

Jetzt ist es also da, das nächste große Update für macOS: Nach einer langen Beta-Phase können nun alle Nutzer macOS Big Sur herunterladen und installieren. Das Update wiegt 12,6 GB und bringt eine ganze Reihe Neuerungen für den Mac, Nutzer sollten aber nicht zu hastig zur Installation schreiten.

macOS Big Sur wurde heute wie von Apple am Dienstag angekündigt für alle Nutzer veröffentlicht, hier zum Download (Affiliate-Link). Dem voran ging eine lange Beta-Phase, sie dauerte länger, als die Beta-Zyklen aller anderen Updates der übrigen Apple-Systeme in diesem Jahr. Man darf hoffen, dass dies auch ein Zeichen besonderer Sorgfalt seitens Apple ist.

Dennoch, bevor ihr nun den Update-Prozess anwerft, steht noch ein wichtiger Schritt auf der Liste dringender Empfehlungen. Und der heißt: Backup erstellen. Eine aktuelle Sicherung aller Daten, Programme und des Systems ist vor jedem größeren und eigentlich auch jedem kleineren Update von macOS angezeigt.

Besonders gut geeignet hierfür ist Apples systemeigenes Backupwerkzeug TimeMachine, am besten erfolgt die Sicherung auf eine externe Festplatte. Sollte beim Update etwas schiefgehen oder sich anschließend schwerwiegende Probleme zeigen, können Nutzer mit ein wenig Geduld sicher auf Catalina zurückkehren und mit einem funktionierenden System weiterarbeiten.

Viele Neuerungen in macOS Big Sur

Installiert werden kann Big Sur wie üblich über die Systemeinstellungen im Bereich Software-Update.

Wer die Beta schon begleitet hat, kennt bereits alle Neuerungen von macOS Big Sur. Das neue System bekommt ein neues Design, das sich am Vorbild von iOS orientiert. Ebenfalls von iOS hat macOS Big Sur die Nachrichten-App übernommen, die jetzt auch die bis jetzt am Mac fehlenden Funktionen erhält.

Weiterhin werden neue Funktionen wie ein ebenfalls von iOS entlehntes Kontrollzentrum am Mac ergänzt.

macOS Big Sur bringt zudem die Unterstützung für die neuen Apple Silicon-Prozessoren auf ARM-Basis. Erster Vertreter dieser Chipgattung ist der M1-Chip, der in den drei neuen Macs steckt, die am Dienstag vorgestellt wurden. Wem das Update aktuell noch nicht angezeigt wird, der gedulde sich einfach noch ein wenig. Das Update wird wie üblich in Wellen verteilt.

Wie läuft Big Sur bei euch?

Wir sind gespannt, wie sich das neue System bei euch schlägt.

Bemerkt ihr Probleme? Laufen alle eure Apps wie erwartet oder treten noch Inkompatibilitäten auf?

Lasst uns eure Erfahrungen gerne wissen.

