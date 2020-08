Jetzt da: Erste Public Beta von macOS Big Sur

Apple hat gerade eben die erste Public Beta von macOS Big Sur an die freiwilligen Tester verteilt. macOS Big Sur ist schon in der vierten Beta für registrierte Entwickler verfügbar. Das Update kommt im Herbst in der finalen Version. Wir sind gespannt auf die ersten Eindrücke der Public Beta-Tester am Mac.

Apple hat heute Abend nicht nur iOS 14 / iPadOS 14 in der vierten Public Beta an die freiwilligen Tester verteilt, auch die erste Public Beta von macOS Big Sur ist jetzt da. Die Teilnahme am Public Beta-Programm von Apple ist kostenlos, hier könnt ihr euch für das Programm bei Apple anmelden.

macOS Big Sur steht schon einige Wochen für registrierte Entwickler als Testversion zur Verfügung, erst kürzlich erschien die vierte Entwickler-Beta. Auf welchem Stand die Public Beta jetzt ist, ist nicht ganz klar.

Neues Design, neue Funktionen

macOS Big Sur bringt nach Jahren erstmals ein grundlegend neues Design auf den Mac. Auch einige Apps können nach dem Update mehr, etwa die Nachrichten-App, die mittels Catalyst vom iPhone und iPad rüber geholt wurde.

Weiter neu sind das Kontrollzentrum, sowie ein überarbeitetes Mitteilungszentrum. Ferner erscheint Safari in Version 14 mit deutlich gesteigerter Performance, einer anspruchsvolleren Passwortverwaltung und weiteren Verbesserungen.

Welchen Eindruck macht Public Beta 1 von macOS Big Sur auf euch? Wir sammeln eure Erfahrungen unter diesem Artikel. Das finale Update auf macOS Big Sur erscheint im Herbst für alle Nutzer.

