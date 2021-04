Home iPad Jetzt da! Das neue iPad Pro kann vorbestellt werden

Das neue iPad Pro 2021 kann ab sofort bei Apple vorbestellt werden: Das aktualisierte Tablet kommt mit 5G, Thunderbolt und dem neuen M1-Chip. Erstmals wird zudem auch ein Mini-LED-Display in Apples Tablet verbaut.

Apples neues iPad Pro kann nun online vorbestellt werden. Der Start der Vorbestellungen war von Apple bereits auf der Präsentation vergangene Woche angekündigt worden.

Das neue iPad Pro 2021 kommt wie gehabt in den zwei Größen mit 11 und 12,9 Zoll großem Display. Erstmals wird der M1-Chip aus den aktuellen Modellen der Mac-Familie in einem iPad zum Einsatz gebracht. Damit dürfte das neue iPad Pro Leistungsreserven für viele Jahre mitbringen.

Zudem neu ist der vollwertige Thunderbolt-Anschluss, ebenfalls bis jetzt nur aus dem Mac bekannt. Darüber hinaus kommt das iPad Pro in der Variante mit Mobilfunkmodem nun auch mit 5G-Unterstützung. Erstmals hatte Apple 5G am aktuellen iPhone 12 unterstützt, das im vergangenen Herbst in den bekannten vier Varianten auf den Markt gekommen war.

Der Startpreis für das iPad Pro mit 11 Zoll-Display liegt bei 879 Euro.

Apple bringt ein Mini-LED-Display in das große iPad Pro

Exklusiv dem großen iPad Pro mit 12,9 Zoll großem Display ist das neue Mini-LED-Panel vorbehalten, das Apple XDR-Display nennt. Es besitzt 10.000 LEDs und bietet bessere Kontraste bei geringerem Energieverbrauch.

Wie sich die Lieferzeiten für das neue iPad Pro entwickeln werden, ist schwer abzuschätzen. Aktuell ist der Markt für Halbleiter weltweit angespannt, wodurch sich rasch Engpässe in der Auslieferung bilden können.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

