iTunes Movie Mittwoch: „Underwater – Es ist erwacht“ zum Leihen für 1,99€

Mittwochs gibt es ja bei uns traditionell den iTunes Movie Mittwoch, welchen wir euch auch dieses Mal nicht vorenthalten wollen. Heute kommen Fans von opulenten Bildern voll auf ihre Kosten, die sich zudem etwas gruseln dürfen. Denn der Film „Underwater – Es ist erwacht“ lässt sich heute für 1,99€ bei iTunes ausleihen.

Sieben Meilen unter dem Meeresspiegel liegt eine Hightech-Forschungsstation, in der ein Team von Wissenschaftlern und Technikern Bohrungen vornehmen soll. Doch das klaustrophobische Leben in tiefster Tiefe, das Ingenieurin Norah und ihre Kollegen führen, wird eines Tages von einem Erdbeben erschüttert, das die Hülle der Station zerstört. Wasser strömt herein und tötet die meisten Crewmitglieder, doch Norah und ihr Kollege Rodrigo machen sich auf die Suche nach weiteren Überlebenden. Gemeinsam mit Emily, Paul, dem Kapitän und einigen anderen wagen sie schließlich den verzweifelten Versuch, in Taucheranzügen über den Meeresboden bis zur nahegelegenen Bohrstation vorzudringen. Doch dabei müssen sie sich nicht nur mit schlechten Sichtverhältnissen und hohem Druck herumschlagen, sondern werden auch von geheimnisvollen Kreaturen attackiert, die das Beben freigesetzt hat…

Neue Inhalte bei „Dein Sommer, dein Filmfestival“

Parallel zum Movie Mittwoch gibt es noch das Filmfestival bei iTunes, auf wir hinweisen möchten. Denn Apple hat das Angebot ausgetauscht und neue Filme platziert. Diese lassen sich für eine Gebühr zwischen 0,99€ und 1,99€ ausleihen, die Bedingungen bleiben dabei wie gehabt:

