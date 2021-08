Home Deals iTunes Movie Mittwoch: „Made in Italy – Auf die Liebe!“ für 1,99 Euro leihen

Es ist heute wieder Mittwoch, die Hälfte der Woche ist schon rum und wir stimmen uns schon langsam auf das Wochenende ein. Außerdem gibt es den iTunes Movie Mittwoch, mit dem sich ein ausgesuchter Film für nur 1,99€ ausleihen lässt. Diese Woche fiel die Wahl auf einen Streifen mit Liam Neeson.

Jack ist ein erfolgreicher Londoner Galerist, der vor den Scherben seiner Ehe steht. Als seine Noch-Frau seine Galerie verkaufen will, muss Jack handeln. Kurzerhand will er die Familienvilla in der Toskana zu Geld machen, um so sein Geschäft vor dem Aus zu retten. Sein Vater Robert hat aber auch noch ein Wörtchen mitzureden, schließlich haben beide das Haus geerbt. Roberts Einverständnis einzufordern, fällt ihm nicht leicht, dazu haben sie sich nach dem Tod von Jacks Mutter zu sehr auseinandergelebt. Das Vater-Sohn-Duo macht sich auf den Weg nach Italien, doch was sie dann sehen, verschlägt ihnen fast die Sprache: Das Haus ist in einem schlechten Zustand und wird nicht das Geld einbringen, was es eigentlich wert ist. Eine spontan zusammengetrommelte Gruppe von Handwerkern soll dem Haus wieder zu altem Glanz verhelfen. Je länger Jack vor Ort ist, desto mehr wird ihm klar, wie wenig er noch von der gemeinsamen Zeit mit seiner Mutter weiß. Da taucht die junge Köchin Natalia auf, die mit dem Essen aus ihrer Trattoria nicht nur sein leibliches Wohl, sondern auch sein seelisches Gleichgewicht wiederherstellt.

Nur am heutigen Mittwoch lässt sich der Film zum reduzierten Preis von 1,99 € ausleihen. Nach der Leihe habt ihr anschließend 30 Tage Zeit, euch den Film anzuschauen. Einmal angefangen, muss der Film innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Abschließend wird der Film automatisch wieder aus eurer Bibliothek entfernt.

