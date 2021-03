Home Deals iTunes Movie Mittwoch: Heute zum Leihen – „Out of Play: Der Weg zurück“ für 1,99€

Der Mittwoch steht wieder an, die Woche ist also schon zur Hälfte geschafft. Das bedeutet aber auch, dass wir wieder iTunes Movie Mittwoch haben. Heute gibt es einen tollen Film mit Ben Affleck, der eine iTunes Bewertung von 4,5 Sternen mitbringt.

Jack Cunningham (Ben Affleck) hatte das ganze Leben noch vor sich. Er war ein vielversprechendes Basketball-Talent an der High School mit Aussicht auf ein Sportstipendium, als er plötzlich dem Sport – und damit seiner Zukunft – den Rücken kehrte. Jahre später steckt Jack nun in einem unbedeutenden Job fest und ertränkt seine Sorgen im Alkohol, der ihn seine Ehe und jegliche Hoffnung auf ein besseres Leben gekostet hat. Als er gebeten wird, an seiner ehemaligen Schule als Basketballtrainer einzuspringen, akzeptiert er dennoch widerwillig, zu seiner eigenen Überraschung. Mit jedem Sieg der Mannschaft findet Jack zunehmend Mut, sich auch seinen inneren Dämonen zu stellen. Aber wird er es schaffen, die tiefen Wunden seiner Seele zu heilen und sich von seiner Vergangenheit zu befreien?

Konditionen

Der Film lässt sich nur am heutigen Mittwoch zum reduzierten Preis von 1,99€ ausleihen. Anschließend habt ihr 30 Tage Zeit, den Film anzuschauen. Einmal gestartet, muss er innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Abschließend wird der Film automatisch aus eurer Bibliothek entfernt.

