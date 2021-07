Home Deals iTunes Movie Mittwoch: Heute zum Leihen – „Fatale“ für nur 1,99€

Manche Menschen lieben ja den Reiz des Unbekannten. Nicht umsonst sagt man: „mal ein Abenteuer wagen“. Wie gefährlich das werden kann, zeigt der heutige iTunes Movie Mittwoch, bei dem sich ein One-Night-Stand gänzlich anders entwickelt, als ursprünglich gedacht.

Spielervermittler Derrick (Michael Ealy) muss nach einem One-Night-Stand zusehen, wie ihm sein perfektes Leben entgleitet: Die Frau, für die er alles riskiert hat, entpuppt sich als Polizistin (Hilary Swank), die ihn in eine Ermittlung verwickelt. Verzweifelt versucht er, sich einen Reim auf die Sache zu machen, und gerät so in ihre Falle – ein Katz-und-Maus-Spiel, in dem ein einziger Fehler alles entscheiden kann.

Konditionen

Nur am heutigen Mittwoch lässt sich der Film zum reduzierten Preis von 1,99 € ausleihen. Nach der Leihe habt ihr anschließend 30 Tage Zeit, euch den Film anzuschauen. Einmal angefangen, muss der Film innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Abschließend wird der Film automatisch wieder aus eurer Bibliothek entfernt.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

