iTunes Movie Mittwoch: „Enkel für Anfänger“ heute für 1,99€ leihen

Mit dem heutigen Angebot zum Movie Mittwoch kommen die Fans von deutschen Komödien voll auf ihre Kosten. Jeder weiß, dass Lachen gesund ist und gerade der Generationskonflikt viel Potenzial für Gags bereithält, die jeder von Euch schon mal so oder so ähnlich erlebt hat. In dem Zusammenhang gibt es heute „Enkel für Anfänger“ für nur 1,99€ zum Leihen.

Mit Kindern hatten die Rentner Karin und Gerhard bislang so gar nichts am Hut. Philippa, die als Paten-Oma das Leben genießt, schafft jedoch unverhofft Abhilfe. Auf einmal sind da zwei lebhafte Paten-Enkel, eine Hüpfburg im Garten und Legos an den Füßen. Drei nicht mehr so blutjunge Anfänger treffen auf Familienwahnsinn für Fortgeschrittene.

Konditionen bleiben wie gehabt

Die finanziellen Details und Konditionen sind altbekannt: Nach dem Entrichten der Leihgebühr habt Ihr 30 Tage Zeit, Euch den Film anzuschauen. Einmal angefangen, muss er innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Anschließend wird der Film automatisch aus Eurer Bibliothek entfernt

